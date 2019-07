Dezvaluiri din intimitatea cuplului Cristina Ciobanasu – Vlad Gherman. Care e secretul pasiunii in cuplu, dupa sapte ani de relatie

Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman au implinit in primavara 7 ani de cand formeaza un cuplu. Sunt logoditi, iar dragostea pluteste in cuplul lor la fel ca la primele intalniri.

Cristina si Vlad s-au intalnit in primavara lui 2012, iar de atunci, contabilizeaza anii de relatie. Si nu sunt putini deloc. In cuplul lor nu isi face simtita plictiseala, monotonia, desi petrec foarte mult timp impreuna atat acasa, cat si la job, respectiv la filmarile serialelor TV in care sunt distribuiti.

Vlad ne-a marturisit ca amandoi sunt preocupati de fericirea partenerului, asa ca pun la cale tot felul de escapade romantice.

„Ne facem surprize si le planuim atat de bine, incat nimeni nu isi da seama de nimic”, ne-a spus actorul. Nu putine sunt situatiile cand fiecare ii ”coace” celuilalt un plan detaliat si cei doi se trezesc in imposibilitatea de a ajunge in acelasi timp in locuri diferite. In astfel de situatii… ”Decidem un loc si asta e: anulam in cealalta parte!”, a precizat el.

Invitatie la masa incheiata cu o escapada la munte

Una dintre cele mai tari surprize pe care Vlad i le-a facut Cristinei de-a lungul timpului a fost in cel de-al doilea an de convietuire. ”La un moment dat, am luat-o de la liceu cu masina si i-am spus ca mergem sa mancam undeva in Baneasa. Vedea ca intram pe DN si ma tot intreba unde mergem. Hai ca pana la urma m-am razgandit! Hai sa mergem la munte sa mancam! Am ajuns la munte, am mancat, apoi… Hai sa ne oprim undeva, vazuse ea o cabanuta draguta, casuta din copac, hai sa ne oprim sa vedem cand au liber, poate venim peste un an, jumatate de an. Si cand ajungem acolo, eee, surpriza, de fapt!”, ne-a relatat Vlad Gherman.

„A deschis portbagajul si acolo era bagajul meu facut! Am fost un pic socata! Era ceva la care nu ma asteptam. Pe bune? Chiar ramanem?”, a fost reactia Cristinei.

Iubitul ei a gandit totul pana in cel mai mic detaliu, asigurandu-se ca nu lasa vreun indiciu la vedere care l-ar putea da de gol. „I-am facut bagajul fara sa stie, l-am pus in portbagaj, iar peste bagaj am asezat o paturica, in caz ca deschide portbagajul, sa nu se prinda, dar nu a fost cazul”, a incheiat Vlad.



