DEZVALUIRI facute de Alexandru Cumpanasu dupa ce a angajat detectivi privati: Ce retea ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu

cumpanasu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Varul tatalui Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu, vine cu detalii de ultima ora in ancheta de la Caracal. Cumpanasu spune ca a aflat informatii cheie de la investigatorii angajati pentru a lamuri ce s-a intamplat de fapt cu fata pe care Gheorghe Dinca sustine ca a ucis-o. Alexandru Cumpanasu PLATESTE pentru declaratii: Suspendat din functia de vicepresedinte al Fundatiei Colegiului National de Aparare "In momentul de fata sunt trei retele care actioneaza dinspre sud-estul Europei, Romania si Moldova ma intereseaza pentru mine, care duc spre Italia, Orientul Mijlociu si nordul Africii. O sa ne referim doar la una dintre acestea, pe care noi o urmarim acum si care are legatura cu Alexandra. Este ...