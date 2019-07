Dezvaluiri in EXCLUSIVITATE de la patronul clubului de baschet plecat in cantonament la Toplita

salvare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ovidiu Stochici, patronul clubului de baschet plecat in cantonament cu cei 13 copii ce prezentau simptome de toxinfectie alimentara, a raspuns in exclusivitate reporterilor Buna Ziua Iasi. Potrivit acestuia, copii au mancat la pensiunea unde erau cazati, loc in care acestia isi defasoara cantonamentul de mai multi ani. "Noi am plecat in cantonament de duminica trecuta. Mergem in acel loc de 7-8 ani, la vila unde am stat si acum, mancarea o primeam de la restaurantul din incinta vilei. Serviciul acestora de catering le oferea copiilor mancarea in camera. Inainte de incident acestia au mancat omleta la micul dejun, iar la pranz snitel. Pentru ca situatia s-a inrautatit ...