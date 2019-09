Dezvaluiri in premiera la BZI LIVE. Un medic neurochirurg din Iasi va vorbi pentru prima data despre asa ceva - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 18 septembrie 2019, in studioul BZI LIVE va avea loc o noua emisiune din domeniul medical. De aceasta data, invitatul moderatoarei Roxana Caraiman, de la ora 13.00, este medicul neurochirurg Florin Gramada de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu din Iasi. In timpul emisiunii veti afla lucruri interesante despre cei peste 30 de ani de activitatea medicala a medicului neurochirurg in slujba bolnavului. Medicul Florin Gramada a ajuns la apogeul carierei si a decis sa-si schimbe radical viata. Ce spune familia, ce l-a determinat sa faca acest lucru? Raspunsurile le veti afla, in premiera, doar la BZI LIVE. Toti cei care au intrebari petru dr. Florin Gramada le pot adresa la rubrica de comentarii, ...