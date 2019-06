Dezvaluiri INCENDIARE - Ce pensie incaseaza Miron Cozma: 'ANAF-ul imi reține jumatate'

Miron Cozma a anunțat în direct la Antena 3 ce pensie încasează. Miron Cozma spune că are o pensie de 7000 lei, din care însă încasează doar jumătate, adică 3500 lei pe lună.

"Trăiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni și 18 zile am lucrat în subteran 100 %. Am 17 ani lucrați la suprafață și 11 ani de închisoare. (...) În trecut câștigam 4800 lei, după recalculare, 7000 lei ,după ce am fost la Casa Națională de Pensii. (...) ANAF-ul îmi reține jumătate din pensie. Deci eu încasez 3500 lei, bani în mână," a spus Miron Cozma la ”News Magazine”.