Dezvaluiri INCENDIARE: Gasca lui Kovesi, relatii in grup

Dezvaluirile din ultimul an arata ca de multe ori in spatele dosarelor din Romania nu se aflau doar comenzi politice sau razbunari, ci si idile amoroase, gelozii, fantezii si dorinte. Joi seara, Mihai Gadea a prezentat la Antena 3 declaratia facuta sub juramant de fostul premier Victor Ponta, care relateaza legatura pe care fosta sefa DNA Laura Kovesi ar fi avut-o cu Sebastian Ghita. Berta Popescu a adus noi informatii in aceasta seara: "Fostul premier Victor Ponta a facut o declaratie mult mai ampla in acest dosar. A vorbit despre intalnirile private la care a participat Laura Codruta Kovesi, impreuna cu Sebastian Ghita, dar si impreuna cu alti oameni, George Maior, Florian Coldea ...