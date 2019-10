Dezvaluiri INCREDIBILE despre Dan Barna explodeaza in plina campanie electorala: 'o poveste cu agenți CIA, spioni ai securitații și cadavre din Fallujah'

Dezvăluiri explozive despre Dan Barna ies la iveală în plină campanie electorală! După ce RISE Project a demonstrat că Barna a direcționat banii europeni către sora sa, LumeaPolitica.ro prezintă încă o filă de istorie a lui Dan Barna. Este o poveste cu agenți CIA, spioni ai securității și cadavre din Fallujah.

Banii pentru tineri au ajuns la afaceriști cu experiență

Fosta firmă a lui Dan Barna a coordonat un proiect StartUp plus prin care trebuia să cheltuiască 11,7 milioane de lei. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG făcea niște cursuri pentru 400 de oameni. În final 48 de norocoși primeau peste 33.000 de euro pentru a deveni antreprenori.

Ne-a atras atenția fata care s-a clasat pe poziția 15 în lista finală de selecție. Oana Marilena Suciu nu era deloc o tânără care să nu aibă experiență în afaceri. Clar, ea nu avea nevoie de cursurile unor instructori fără rezultate practice.

Cu toate acestea, firma fondată de Barna a facturat către UE faptul că a „pregătit-o” pe Oana Suciu pentru viitoarea ei viață de antreprenoare. Se presupune că fata nu știa cum e treaba cu afacerile, iar oamenii lui Dan Barna au învățat-o abc-ul antreprenoriatului.

„Tânăra” lui Dan Barna făcea afaceri de 14 ani

Oana Marilena Suciu, tânăra care în esență ar fi trebuit să fie pregătită de GCD pentru a deveni antreprenoare era deja o afaceristă versată. Prima firmă o fondase cu 14 ani înainte ca oamenii lui Barna să decidă că merită 33.000 de euro din bani europeni pentru a-și deschide un start-up.

Suciu Consult SRL a fost înființată de către Oana Suciu și Gabriel Chimișliu, un afacerist din real-estate. În același an, tânăra din Sibiu fonda societatea comercială Danubia Global Inc. SRL. Era asociat unic și administrator.

Mihail Bichir a fost ridicat la gradul de general în anul 2000 printr-un decret semnat de Emil Constantinescu.

De aici, povestea devine nebunească. Celebra publicație Wall Street Journal scrie despre Danubia Global Inc din România. Americanii spun că a fost creeată special pentru a prelua afacerile companiei americane Custer Battles, LLC. Asta însemnă că fata lui Barna era parte a unui joc complicat și periculos.

Firma lui Barna a învățat antreprenoriat o milionară

După un an de activitate, în 2005, Oana Suciu cesionează firma către Security Ventures International Ltd, un off-share din Insulele Virgine Britanice. Reprezentantul firmei paravan era un anume Levinson Richard Lee, născut la 21 martie 1953, cetățean american.

Concomitent, Suciu fondează o firmă nouă, Consider IT done International SRL. Asociatul ei are tot o firmă străină, Cantillon LTD. La finalul aceluiași an, Suciu rămâne patronă peste toată firma pe care o dizolvă și își însușește patrimoniul.

În 2010, Oana Suciu primește 12% din societatea Canah International și devine asociată cu cetățeanul german Mihail Dan Lăzărescu. Doi ani mai târziu, fata lui Barna deținea 35% din capitalul social de peste 1,2 milioane de euro al firmei respective.

În 2014, Oana Suciu părăsește firma după ce cesionează părțile ei sociale partenerului său Mihai Lăzărescu. Este vorba despre fabrica din Salonta care face produse bio din semnințe de cânepă.

Un general de la SIE intră în scenă

Revenim la Danubia Global Inc., firma pe care Oana Suciu o fondase în 2004 și o cesionase un an mai târziu. În 2007 se dovedește faptul că americanul care aparent preluase Danubia Global Inc. SRL de la Oana Suciu era reprezentat de Bichir Bogdan Valentin. Acesta era fiul lui Mihail Bichir, fost ofițer de securitate care pe vremea comunismului s-a ocupat de SUA și Canada.

Fata lui Barna a fondat firma să preia afacerile unui agent CIA

Custer Battles, LLC fusese fondată de fostul agent CIA Michael Battles și fostul oficial al armatei americane Scott Custer. Firma a învârtit zeci de milioane de euro în Irak dar a fost acuzată într-o anchetă federală de mai multe fraude.

Jurnaliștii de la WSJ considerau, în materialul lor, că o Danube Global Inc. a fost fondată special pentru a prelua afacerile Custer Battles LCC prin încălcarea legilor SUA. Practic, Oana Suciu devenea parte a unui puzzel complicat cu spioni și milioane de dolari.

Masacrul de la Fallujah

Orice poveste cu spioni care se desfășoară în zone de conflict are toate șansele să se termine rău. Așa a fost și povestea companiei fondată de Oana Suciu în 2004.

În aprilie 2006, compania deja opera în Irak. Ancheta FBI cu privire la deturnarea de fonduri releva faptul că firma fondată de Oana Suciu preluase la prețuri simbolice mai multe utilaje ale firmei americanilor acuzați de fraude.

Mercenarii Danubia Global au ucis 3 civili și au rănit alți opt conform unui raport al Pentagon dat publicității de WikiLeaks.

„Se suspectează că, convoiul Danubia Global Inc. a răspuns cu foc în timpul unui atac, iar focul lor a avut ca rezultat trei civili uciși și opt răniți” susține raportul publicat de WikiLeaks. Victimele raportate în documentul respectiv au fost identificate de americani la spitalul din Fallujah.

A fost momentul în care activitatea companiei s-a încheiat în Irak. Armata americană reacționat prompt pentru că uciderea civililor irakieni de niște bodyguarzi apăruți de nicăieri periclita eforturile de pace în zonă.