Dezvaluiri incredibile facute de sora criminalului din Caracal: "Eu nu cred ca a facut asa ceva. Si el are copii"

Jana Barbulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jana Barbulescu, sora lui Gheorghe Dinca, a facut dezvaluiri despre acesta. Dinca a avut doua surori, Mandra si Jana, dintre care doar Jana mai este in viata. Pe numele ei Ioana Barbulescu, Jana, cum ii spun familia si cunoscutii, are 72 de ani si locuieste in Caracal, intr-o casa aflata la jumatate de ora de mers pe jos de locuinta lui Dinca. Sora vitrega cu Gheorghe, Jana e vaduva, a avut cinci copii, dintre mai traiesc patru, unul dintre ei este Catalin Barbulescu, cantaret in Craiova. Spune ca n-a mai fost de 20 de ani acasa la fratele ei, in schimb, tinea legatura cu el si se intelegeau bine. Ultima oara l-a vazut pe 29 iunie, cand a organizat un parastas pentru sotul ei, Eugen. Breaking ne ...