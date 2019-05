Dezvaluiri neștiute din viața lui Ion Cristoiu: 'In CV-ul meu nu e trecut pana acum'

Ion Cristoiu dezvăluie că a făcut parte dintr-un cor al Armatei care i-a cântat lui Nicolae Ceaușescu de 23 august și a creat o revistă a școlii militare Lipova, “Tineri ca Patria”, pe care nu și-a trecut-o în niciun CV.

Jurnalistul a povestit în ediția specială “Gândurile lui Cristoiu” că a făcut stagiul militar la Lipova și, selectat într-un cor al Armatei, a trebuit să mânânce orez înainte de-ai cânta lui Nicolae Ceaușescu, de 23 August, la București.

“Eu, după ce am ajuns redactor șef adjunct, am făcut stagiul militar la Lipova. Și pentru că eram acolo m-au selectat în corul acela al armatei (...) Experiența a fost că am descoperit că pot să cânt în cor și …ne-a dat niște cântece. Am fost chemați la București, un mare avantaj, eu fiind din… a fost un mare avantaj că ne-au adus la București, dar țin minte asta și pot să spun că o mare problemă este că ne-au dat orez ca nu cumva să ne apuce nevoile, vă imaginați, în timpul corului că se uita Ceaușescu”, a relatat Ion Cristoiu într-un interviu pentru Mediafax.

Un alt amănunt deloc știut despre Ion Cristoiu este că a creat și a condus revista militară “Tineri ca Patria”.

“Am uitat să vă spun că trebuie să trec neapărat în CV-ul meu, poate v-am spus și în particular. Am trecute toate publicațiile pe care le-am făcut, nu numai le-am condus și trebuie să adaug acolo că, fiind la Lipova, eu am făcut revista școlii militare, am fost director și făuritor care se numea Tineri ca Patria. (...) Cred că am scris ceva ce bine e la armată că… dar oricum și făceam în timpul meu liber. Nu am luat nici o permisie, lucram noaptea și dimineața mergeam în marș, eram ca și acum. Dar repet în CV-ul meu nu e trecut până acum. Sunt trecute Zigzag, Viața, Suplimentul, multe. Erau 15 acum cred că sunt vreo 16. Mi-am amintit zilele acestea că am făcut o revistă, făcută, gândită de mine…”, a mai spus Ion Cristoiu.