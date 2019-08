DEZVALUIRI ȘOCANTE ale prietenei Luizei Melencu: 'A intrat cu toporul, a zis ca ma omoara'

Polițiștii din Dolj au decis reținerea fostului iubit al prietenei Luizei Melencu, care a sesizat la 112, în iulie, că acesta a devenit agresiv. Reacția vine după ce fata a povestit în presă ce i se întâmplă. Fata a spus că poliţiștii au amenințat-o cu amendează dacă mai sună la 112.

Izabela a rămas în grija verișorului său, după decesul tatălui ei. Un tânăr gelos și violent i-a spart ușa casei și a amenințat-o cu moartea, după ce adolescenta de 15 ani l-a părăsit. Incidentul s-a petrecut luna trecută în Dioști, comuna natală a Luizei Melencu, una dintre victimele monstrului din Caracal.

Citește și: Sondaj: Klaus Iohannis, de neoprit în cursa către Cotroceni! Surpriza de pe locul doi

Speriați, Izabela și verișorul ei au sunat la 112. După aproape două ore de la apel, salvatorii au sosit la locul faptei.

„Erau foarte aprinși, foarte nervoși. Ne-au întrebat de am sunat a doua oară la 112. Voi vreți să zburăm?, asta ne-au spus. Hai, aduceți buletinele că vă dăm amendă”, a spus verișorul Izabelei.

Citește și: Silviu Mănăstire pune tunurile pe USR-PLUS! Ce are în comun Alianța 2020 cu partidul lui Gabriel Oprea

Izabela și verișorul ei au continuat să primească amenințări din partea agresorului, care a venit iar cu topoare și cu un prieten. Familia a depus plângere și la Parchetul din Craiova. Abia după o lună oamenii au fost chemați la audieri, iar agresorul de 22 de ani a fost reținut.

„Eu l-am cunoscut pe acest băiat acum doi ani și jumătate. Am avut o relație frumoasă cu el. Un an de zile am fost doar prieteni, dar după, a început să aibă o obsesie. A început să mă amenințe. Am încercat de multe ori să mă despart de el. El devenise foarte gelos și agresiv. Eu dacă nu făceam ce zicea el, dacă nu ieșeam când zicea el, mă amenința. Eram stresată, nu știam cui să spun. Nu am avut decât să îndur și să trăiesc cu asta”, a spus adolescenta.

Citește și: Ieșire scandaloasă a unui fost candidat USR, în legătură cu cazul de la Galați: ‘Panarama aia mică și-a tras-o până a rupt-o ăla’

„După ce m-am despărțit de el, l-am blocat pe toate rețelele sociale. A început să posteze anumite lucruri jignitoare la adresa mea, a postat poze cu care mă șantaja, cu toate că nu avea dreptul, a început să dea mesaje prietenelor mele în care spunea că mă va omorî, a spus că îi e frică de pușcărie, doar vrea să mă vadă moartă”, a adăugat Izabela.

„Nu am spus nimănui, abia după ce tatăl meu a decedat. Până atunci nu a știut nimeni nimic. A venit peste mine în casă, dar a și anunțat pe Facebook faptul că va veni. Eu am văzut postările de la o verișoară de-a mea. Nu mi-a dat prin cap că chiar o să vină la mine. Mă gândeam la ceva rău, dar nu la asta. Eram la mine în cameră cu verișoara mea, în altă cameră stătea vărul meu. S-au auzit câinii lătrând foarte tare, ne-am uitat, nu era nimeni. Apoi s-a auzit de parcă a căzut clanța. Ne-am dus toți trei pe hol, iar prima dată l-a văzut verișoara mea. Era cu parul la piept pregătit, dacă cineva venea îi dădea cu el în cap. Mi-am dat seama că e el”, a precizat tânăra la Antena 3.

Citește și: Șocant! Avocatul familiei Melencu răstoarnă tot ce se știa până acum, în cazul de la Caracal .