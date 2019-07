Dezvaluiri ȘOCANTE despre modul in care acționa preotul acuzat de pedofilie: Folosea 12 conturi de Facebook și Instagram, notate pe calendarul din biserica

Dezvăluiri șocante ies la iveală în cazul preotului Daniel Rece (44 de ani), paroh în satul Coroana, județul Constanța, acuzat de pedofilie! Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, Daniel Rece a folosit identități false, cele mai multe ale unor băieți cu vârste între 13 și 18 ani, și cerea unor fete minore imagini în ipostaze compromițătoare.

Pus in fata acuzatiilor, Daniel Rece a declarat ca se prevaleaza de dreptul la tacere.



"Vorbea cu ele, le castiga increderea, apoi le spunea ca le iubeste si sa ii trimita poze si inregistrari video cu organele genitale. Intr-un caz, preotul a stat de vorba prin videocall cu una din fete. Cand aceasta a vazut ca cel cu care vorbeste este un barbat matur, si nu este de aceeasi varsta cu ea, l-a blocat pe aplicatia Instagram", explica sursele judiciare pentru Ziare.com.

A lasat urme pe Internet



Numerele de telefon si conturile de e-mail folosite la crearea acestor conturi, pe Instagram sau Facebook, erau insa folosite de Daniel Rece in relatiile cu bancile. "S-a ajuns foarte usor la el. Folosea acelasi IP si date pentru a se loga pe aceste conturi", explica sursele citate.



In plus, fata care a avut videocall-ul cu preotul l-a recunoscut pe acesta, in timpul anchetei.



Daniel Rece ar fi trimis fotografii cu continut sexual explicit unor fete minore, iar in schimb le cerea sa-i trimita fotografii similare, arata sursele citate.



In timpul perchezitiei, procurorii DIICOT au descoperit numele unor conturi de Instagram pe un calendar crestin ortodox pe anul 2018, in biserica unde Daniel Rece isi desfasoara activitatea de preot.