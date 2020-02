DEZVALUIRI ȘOCANTE Falși popi cu apucaturi homosexuale, slujbe ilegale la Cluj FOTO

petre rosca

Petre Roșca, un fost cantor al unei Biserici ortodoxe din Câmpia Turzii s-a autointitulat diacon. Alături de el, l-a luat pe un tânăr pe care l-a intitulat preot acesta din urmă fiind în trecut tot cântăreț al unei biserici. Tânărul proclamat diacon de către Petre Roșca este implicat într-un scandal sexual cu un alt preot din Mureș care este căsătorit și are și un copil. Legăturile amoroase, plăcerile și fanteziile sexuale dintre cei doi au fost date în vileag!

Petre Roșca oficiază la rândul său hirotonii. Potrivit unor surse, acesta l-a proclamat diacon pe un tânăr din Panticeu care de asemenea a fost cântăreț bisericesc. Este vorba despre Paul Covaci care împreună cu Petre Roșca, cei doi oficiază slujbe care se desfășoară într-o locuință din Câmpia Turzii.

Tânărul Paul Covaci care ține slujbe alături de Petre Roșca este implicat într-un scandal sexual cu un alt preot din Mureș care este căsătorit și are și un copil.

Legăturile amoroase, plăcerile și fanteziile sexuale dintre cei doi au fost date în vileag, iar în posesia noastră a intrat o parte dintr-o conversație deocheată purtată între cei doi. Preotul misionar din Mureș, așa cum acesta se declară se numește Sergiu Simion și locuiește în comuna Petelea.

Conversația dintre Sergiu Simion și Paul Covaci a fost purtată prin aplicația de mesaje private a rețelei Facebook.

Sergiu Simion: Să văd

Paul Covaci: OK

Sergiu Simion: Ie lunga

Paul Covaci: Multe iti trebuie. 18 cm. Atat are

Sergiu Simion: Ai ce faina ie. Belesteo

Paul Covaci: Stiu. No bn amu cate iti trebe. Multumit?

Sergiu Simion: Da sa vad si sperma

Paul Covaci: Bn

Sergiu Simion: Sa vad iti iese mult

Paul Covaci: Lasa sa fac tare. Ok

Sergiu Simion: Mai fute

Paul Covaci: Da

Sergiu Simion: UNDE. Ai vrea. Sau unde iti place

Paul Covaci: In cur

Sergiu Simion: Nu in gura

Paul Covaci: Ba

Sergiu Simion: Pe mine mai lasa sa te fut.

Preot fals

Presupusa hirotonie a domnului Petre Roșca încalcă cu desăvârșire toate normele canonice ale Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar mai ales canoanele (…). De aceea, presupusa hiortonie nu poate fi considerată validă și nu are niciun efect pentru viața sacramentală a credincioșilor pe care dorește să îi inducă în eroare, periclitându-le mântuirea sufletului.

Mai mult, numitul Antim Românul I, autoproclamat ”Arhiepiscop al Bucureștiului și Mitropolit Primat al României”, care a oficiat așa-numita hirotonie a domnului Petre Roșca nu are succesiune apostolică, a fost hirotonit de către persoane auto-intitulate episcopi”, care nu fac parte din nicio Biserică Ortodoxă Autocefală recunoscută, fără respectarea prevederilor canonice ale Bisericii Ortodoxe și fără recunoaștere din partea unei Biserici Ortodoxe Autocefale. De aceea, nu numai că domnul Petre Roșca nu poate fi considerat episcop, dar nici gruparea din care face dânsul parte nu poate fi considerată Biserică.

Așa-numitul preot, angajat al Primăriei. S-a vrut primar!

Petre Roșca s-a băgat și în politică, acesta fiind candidat pe lista de consilieri locali ai PSD Câmpia Turzii. N-a reușit în politică, însă se pare că a dat lovitura în cele bisericești. De asemenea, Petre Roșca este în prezent angajat al Primăriei Câmpia Turzii, fiind administrator la Muzeul ”Prima Școală Românească” din localitate.

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că Petre Roșca, în calitate de angajat al Primăriei, nu are declarații publice de avere, cea mai recentă declarație de avere și de interese figurând din primăvara anului 2016, când și-a depus candidatura pentru funcția de consilier local din partea PSD Câmpia Turzii.

