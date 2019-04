Dezvaluiri socante din curtea USR Iasi. Filiala sta pe un butoi cu pulbere. Deputatul Cosette Chichirau a tinut ascunse toate detaliile

Cosette Chichirau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Circ total in judetul Iasi, cu o formatiune politica ce cauta candidati la alegerile locale prin mica publicitate • Un partid care promoveaza ideea de oameni noi in politica a ajuns sa defileze in judetul Iasi cu tot felul de traseisti proveniti de la alte partide • Liderii filialei judetene a Uniunii Salvati Romania au ajuns chiar sa fie implicati in scandaluri dupa scandaluri, care mai de care mai penibile Un partid politic din judetul Iasi a ajuns sa-si minta simpatizantii pe fata. Desi militeaza peste tot pentru o scena politica fara traseisti, cu oameni noi, liderii organizatiei judetene a Uniunii Salvati Romania (USR) nu respecta cu niciun chip acest principiu. In organizatiil ...