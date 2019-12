Dezvaluirile lui Cristi Borcea - Cum l-a bagat pe Gigi Becali in pușcarie

Cristi Borcea consideră că Gigi Becali a ajuns la închisoare din cauza lui. Fostul număr 1 de la Dinamo a făcut trimitere la cele întâmplate în sezonu 2007/2008, când Steaua a pierdut titlul în penultima etapă, chiar în Ștefan cel Mare potrivit digisport.ro

"Câinii" nu s-au dat atunci la o parte, iar Gigi Becali a trimis apoi, în ultima etapă, celebra valiză la Cluj, înainte de "U" - CFR.

"Eu nu am făcut blaturi, dar am făcut tot timpul tot posibilul să câștige Dinamo.(...) Mai mult decât nașul meu Gigi Becali să se ducă la pușcărie din cauza mea, că n-am putut să fac un meci nul cu el, care pe Dinamo n-o afecta absolut deloc...cred că asta spune tot, nu?", a spus Cristi Borcea, la Realitatea TV.

"V-a reproșat vreodată Gigi Becali?", a întrebat moderatorul emisiunii.

"Eu am fost corect și i-am spus că nu...că nu se întâmplă așa ceva. Nu, nu...Exclus. Și mi-a explicat, 'Băi, finule, la meci nul'... (...) E posibil ca toți să fi fost monitorizați, asta era evident (n.r. referitor la DNA). Dar, cel mai important e că jucătorii au avut caracter, au înțeles și au jucat pentru Dinamo. Au jucat pentru prima pe care le-am dat-o eu, iar eu înainte de meci i-am spus lui Gigi Becali, i-am spus nașului meu 'nu se poate'. Și de acolo s-a dus la Cluj și s-a dus la pușcărie din cauza asta.", a răspuns Cristi Borcea.

Ce s-a întâmplat în finalul sezonului 2007/2008? În etapa a 33-a, penultima, Steaua avea meci în Ștefan cel Mare cu Dinamo și cu un egal ar fi rămas în fruntea clasamentului, înaintea ultimei runde.

Pe 4 mai 2008, pe o ploaie torențială, Dinamo și-a învins marea rivală cu 2-1. Golurile victoriei au fost înscrise de Florin Bratu și Ionel Dănciulescu, în timp ce pentru oaspeți a redus din handicap Sorin Ghionea.

Steaua pierdea poziția de lider înaintea ultimei etape și avea nevoie ca CFR Cluj să se încurce în partida cu rivala din localitate. Gigi Becali a trimis atunci la Cluj o valiză cu 1,7 milioane de euro, pentru ca Universitatea să-și apere corect șansele.

CFR s-a impus cu 1-0 și a câștigat titlul. Ulterior, a fost deschis un dosar și, pe 4 iunie 2013, Gigi Becali a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare cu executare, pentru că "a încercat să câștige o competiție prin mijloace nesportive, nu prin eforturile sportive ale echipei pe care o patronează".