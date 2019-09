DEZVALURI facute de bunica Luizei: A sunat telefonul ei cinci ore

bunica Luizei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunica Luizei spune ca a vorbit cu fata cu putin timp inainte sa se urce in masina monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca. Bunica spune ca a incercat de nenumarate ori si ea si colegii ei. Telefonul a sunat mai bine de cinci ore, dar nimeni nu a raspuns. Din ziua aceea, nimeni nu mai stie nimic de ea. Pe inregistrarile convorbirilor Alexandrei Macesanu cu operatorii de la 112 se aud mai multe voci. Cui apartin acestea ”Fata, ultima data am vorbit cand am dus-o la ocazie de a plecat la Caracal. Am pus-o, a ajuns bine. La intoarcere ne-a sunat ca asteapta ocazia sa vina acasa si n-a mai venit nici pana in ziua de azi. Pe Luiza am crescut-o de la sase luni. Nu stim nimic de ea”, a spus bunica ...