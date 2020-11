Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunta o crestere de capital de pana la 70 de milioane de euro

Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, mixte şi de birouri de ultimă generaţie, anunţă o creştere de capital de până la 70 de milioane de euro, până la 450 de milioane euro.

"Compania One United Properties, cel mai activ dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, mixte şi de birouri de ultimă generaţie, anunţă o creştere de capital de până la 70 de milioane de euro. În urma Adunării Generale a Acţionarilor, care a avut loc luni, 28 septembrie, a fost aprobată această creştere de capital, la o evaluare de 380 de milioane de euro înainte de majorare şi de până la 450 de milioane euro după majorare", arată compania într-un comunicat, potrivit news.ro.

Compania One United Properties are de anul acesta şi doi administratori noi în Consiliul de administraţie. Marius Diaconu este fondator şi CEO al companiei Altius, jucător în domeniul medicinei veterinare, şi investitor activ cu o experienţă de peste 20 de ani în domenii precum piaţa imobiliară, IT, agricultură, entertainment, atât în Europa, cât şi în Asia şi Statele Unite. Claudio Cisullo este antreprenor în serie şi investitor, fondator şi preşedinte al CC TrustGroup AG, business de familie din Elveţia, implicat în investiţii, creştere şi administrare de companii încă din 1997, cu un portofoliu actual de 14 companii şi participaţii în capitaluri proprii în domenii precum biotehnologie, mărfuri, timp liber, produse farmaceutice, sectoare de servicii profesionale, proprietate şi tehnologie.

"Noua structură de capital a companiei ne permite consolidarea proiectelor de dezvoltare imobiliară şi accelerarea creşterii. Pe baza sa, vom putea ajunge cu capitalul social până la 100 de milioane de euro şi la capitaluri proprii de peste 200 de milioane de euro. Ceea ce asigură continuitate în implementarea viziunii companiei de a livra proiecte sustenabile de referinţă, dar ne permite şi să ne transformăm din dezvoltator în investitor şi dezvoltator”, spune Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties.

One United Properties este un dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte. Cu o valoare pe piaţă de peste 1,1 miliarde euro, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unităţi rezidenţiale exclusiviste şi spaţii de birouri clasa A+.