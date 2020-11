Dezvoltatorul roman de jocuri video Amber se extinde in Canada

Dezvoltatorul român de jocuri video Amber inaugurează un nou birou în afara României, la Montreal, cu scopul derulării, într-o primă fază, a unor specializări precum engineering, localizare şi Quality Assurance.

Potrivit unui comunicat al companiei, Amber Montreal va recruta specialişti pentru 15 poziţii full-time şi va fi condus de Gwen Heliou, un specialist în Technical Art şi VFX.Lansarea studioului din Montreal vine după ce, în luna februarie a acestui an, Amber a deschis un birou în Guadalajara, Mexic.Înfiinţată în anul 2013 în Bucureşti, Amber este o agenţie creativă structurată ca o reţea de studiouri cu specializări diferite, oferind o paletă largă de soluţii de dezvoltare de jocuri video ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations şi servicii de suport. În acest moment, în companie lucrează peste 650 de specialişti.Printre cele mai cunoscute companii de gaming cu care Amber a lucrat sau încă lucrează se află: Disney, Paradox Interactive, Rovio, NBC Universal, Kixeye, Glu, Kabam şi That Game Company.Amber a dezvoltat jocuri precum "Rumble Heroes", "Link Twin" şi "Cinderella Free Fall" şi a contribuit la dezvoltarea unor titluri de succes ca "Sky: Children of Light" sau "Gorogoa".În 2018 a fost clasificată ca fiind compania de software cu cea mai rapidă creştere din România conform clasamentului Inc. 5000 Europe şi #463 dintre toate companiile europene. Amber are sediul central în Bucureşti şi birouri deschise în Botoşani, San Francisco, Los Angeles, Guadalajara şi Montreal.