DGA: Barbat, care a pretins ca poate interveni in solutionarea unui dosar penal, prins in flagrant de trafic de influenta

Astăzi, 14 februarie 2020, ofiţerii Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistrița-Năsăud, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au realizat prinderea în flagrant a unei persoane fără calitate specială, în timp ce primea suma de 1.000 lei și mai multe bunuri de la un martor denunțător, pretinzând că poate să intervină în soluționarea unui dosar penal.În fapt, acesta și-a arogat o calitate falsă și, sub pretextul că poate să soluționeze un dosar penal, deși nu avea nicio legătură cu situația, a pretins și primit initial, de la denunțător, suma de 3000 lei, precum și produse alimentare (carne de vânat).Ulterior, ca urmare a denunțului formulat, a fost sesizată unitatea de parchet competentă, acțiunea de prindere în flagrant fiind realizată în municipiul București, cu sprijinul Serviciului Operații – structura centrală a D..G.A..La această oră se efectuează o percheziție la domiciliul suspectului, urmând să fie pus în executare mandatul de conducere la unitatea de parchet în vederea audierii acestuia sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.În cauză s-a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Bistrița Năsăud – SICE.