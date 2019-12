DGA: Barbat, prins in flagrant in timp ce incerca sa mituiasca un politist

Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce încerca să mituiască un ofițer de poliție cu suma de 8.000 de lei.Potrivit DGA, la data de 17.12.2019, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) – Direcția Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti și Județul Ilfov (D.A.M.B.J.I.), sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfovau prins în flagrant o persoană fără calitate specială, cu prilejul remiterii sumei de 8000 lei unui ofițer de poliție din cadrul IPJ Ilfov – Poliția Stațiunii Snagov, martor denunțător, pentru ca acesta să propună o soluție de clasare într-un dosar penal în care inculpatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.Dosarul s-a constituit în urma denunțului depus la D.A.M.B.J.I. de lucrătorul de poliție cu privire la faptul că, în luna septembrie 2019, cu ocazia audierii bărbatului cercetat, acesta i-a promis suma de 2000 de lire în scopul menționat.Ca urmare a audierii, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a dispus față de persoana în cauză punerea în mișcare a acțiunii penale și cercetarea sub măsura controlului judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.La documentarea cazului, lucrătorii Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov au beneficiat de sprijinul Serviciului Tehnic din cadrul DGA.