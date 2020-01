DGA: Politist de la Rutiera, condamnat definitiv pentru infractiuni de coruptie

Prin decizia penală nr. 1/A din 06.01.2020, Curtea de Apel București a dispus condamnarea unui agent de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Giurgiu și a unei persoane fără calitate specială, pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, într-un dosar penal în care cercetarea a fost efectuată de ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.Astfel, inculpatul Zamfir Dorel Dănuț, agent de poliție rutier în cadrul I.P.J. Giurgiu, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani, 2 luni și 20 de zile, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunilor deabuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţieşifals intelectual.Totodată, inculpatul Pășcan Nicolae, persoană fără calitate specială, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate laabuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţieşicomplicitate lafals intelectual.În fapt, la data de 05.09.2015, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul Zamfir Dorel Dănuț, în calitate de agent de poliție rutieră, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, l-a depistat cu aparatul radar pe fiul inculpatului Pășcan Nicolae, conducând o motocicletă, cu viteza de 140 km/h în municipiul Giurgiu, depășind cu 90 km/h limita legală admisă în localitate.În acest context, agentul de poliţie nu a aplicat măsurile legale ce se impuneau faţă de contravenient, ci faţă de tatăl acestuia, care a fost chemat la faţa locului. Astfel, în procesul verbal de constatare a contravenției, întocmit cu această ocazie, agentul de poliție a atestat în mod necorespunzător adevărului faptul că motocicleta a fost condusă de inculpatul Pășcan Nicolae.În consecință, polițistul a dispus sancţionareacontravenţionalăşi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 3 luni, cu privire la inculpatul Pășcan Nicolae, fiul acestuia (contravenientul real) obținând în acest mod un folos necuvenit, respectiv menținerea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.„Probatoriul în această cauză a fost administrat de către ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, care au efectuat activitățile de urmărire penală dispuse către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu”, precizează DGA.Hotărârea este definitivă.