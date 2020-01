DGA: Politist, trimis in judecata pentru luare de mita

Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa a întocmit rechizitoriul şi a dispus trimiterea în judecată a unui agent de poliție angajat al Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Dâmbovița, cercetat, etapizat, în stare de reținere, arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar și, în prezent, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, aflate în concurs real și a altor trei persoane fără calitate specială, prima cercetată, etapizat, în stare de reținere, arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar și în prezent în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare sub forma participației improprii la infracțiunea de dare de mită (două fapte), trafic de influență (două fapte) și complicitate la infracţiunea de trafic de influență (o faptă), aflate în concurs real.În urma activităților de cercetare penală desfășurate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, s-a reușit probarea activității infracționale a persoanelor menționate care, în fapt, interveneau pe lângă funcționari publici din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Dâmbovița și Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița, pentru ca diferiți beneficiari să obțină cu celeritate înmatricularea unor autovehicule sau eliberarea unor pașapoarte.Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că agentul de poliție, funcționar în cadrul SPPCIV Dâmbovița, a primit sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la primirea și procesarea dosarelor privind înmatricularea unor autovehicule. De asemenea, a rezultat faptul că ceilalți trei inculpați au realizat activități de intermediere a înmatriculării unor vehicule, facilitând depunerea dosarelor fără existența unor programări prealabile în schimbul unor sume de bani. În privința unuia dintre cei trei inculpați, probele administrate în cauză au evidențiat și activitatea acestuia de a intermedia, în schimbul primirii unor sume de bani, eliberarea mai rapidă a unor pașapoarte, pentru diferiți beneficiari.„Precizăm că, la data de 06.03.2018, ofițerii D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Dâmbovița, cu sprijinul lucrătorilor D.G.A. - Structura Centrală, D.A.M.B.J.I., S.J.A. Argeș, Prahova, Giurgiu, Vâlcea și Buzău, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, la locurile de muncă și domiciliile inculpaților, precum și mai multe mandate de aducere”, precizează DGA.În cauză s-a beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. și a lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Mircea cel Bătrân” Dâmbovița.