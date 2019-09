DGASPC Constanta a incheiat un nou contract cu firma Nide Com Serv (document)

Direcţia Generală de Asisteţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a încheiat un nou contract de servicii cu societatea Nide Com Serv.Denumirea completă a contractului este "studiu de Fezabilitate(SF)/Documentatie Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Proiectare(DTAC), Proiect Tehnic (PT), Documentatie pentru Detalii de Executie(DDE)-Inchiderea Centrului de Plasament Antonio.Achiziţionarea de studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize şi servicii de asistenţă tehnică, respectiv Studiu de Fezabilitate (SF), Certificat de Urbanism, Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţie de Construire, Proiect Tehnic, Documentaţie pentru Detalii de Execuţie, sudiu geo şi asistenţă tehnică proiectant pentru Construirea a două căsuţe de tip familial în mun. Constanţa, şi Documentaţie de Atribuire a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), Certificat de Urbanism, Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţie de Construire, Proiect Tehnic, Documentaţie pentru Detalii de Execuţie, expertiză tehnică, audit energetic, asistenţă tehnică proiectant, pentru Reabilitarea unui centru de zi în mun. Constanţa.Aceste proiecte urmează a fi depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, axa 8 apelul 2, dedicat Obiectivului Specific 8.3 — „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Operaţiunea C „grup vulnerabil: copii”.Cele două servicii de proiectare se achizi?ionează împreună, formând un pachet, iar durata de elaborare a proiectelor este de 20 de zile calendaristice de la dată emiterii ordinului de începere al proiectelor. Valoarea achiziţiei va include atat serviciile de proiectare (SF/ DALI, PT, DDE, As built) cat si serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantul pe toata durata de executie a lucrarilor. Ofertantul va defalca valoarea serviciilor, astfel incat sa rezulte valoarea totala estimata.Valoarea totala a achiziţiei, fără TVA, este de 102.000 lei.Director General - Dinica Petre; Director General Adjunct - Roman Ana-Maria; Director Executiv Asistenţa Sociala - Anca Ghiţulescu; Director Executiv Protecţia Copilului - Mihaela Ristea; Biroul Achiziţii Urmarire Contracte: Albu Cristina, Apetroaei Elena Loredana, Constantin Dana Antonela, Enache Dafina, Galea Laura Alexandra, Popa Alexandru Iulian, Sotir Anisoara; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Ţuţuianu Catalin, Tudoran Corina, Erimia Carmen, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroşneac Catalin, Stamate Ionela; Biroul Juridic Contencios: Popescu Marian, Murat Anida, Petre Lavinia, Larie Petre, Enache Mihai Gabriel; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Chila Carmen, Marcu Sorina, Acatrinei Florentina, Neculaev Alina, Geamalinga Tanţa, Butoi Meral, Cosma Felicia Iuliana.Înfiinţată în anul 1992, firma are sediul social în comuna Ostroveni, judeţul Dolj. Capitalul social subscris, de 759.200 de lei, integral vărsat, este compus din 7.592 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 100 de lei.Firma este controlată deşi, fiecare cu 50% din capitalul social. Nicuşor-Laurenţiu Demetriad este administratorul societăţii, care se ocupă de comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.În 2018, Nide Com Serv SRL, din judeţul Dolj, a semnat un contract şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, pentru „Servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate (SF) / Documentaţie de autorizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), Proiect tehnic (PT), detalii de execuţie (DDE), având ca obiect «Construirea de case de tip familial şi reabilitarea de clădiri în vederea deschiderii unor centre de zi/de recuperare» - unităţi de asistenţă socială şi protecţia copilului aflate în subordinea direcţiei“.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria