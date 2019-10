DGASPC Constanta cumpara detergenti de la o firma din Iasi (document)

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a încheiat un contract pentru achiziționarea de produse profesionale (detergent) pentru mașina de spălat rufe și produse profesionale (detergent) pentru mașina de spălat vase, defalcate pe loturi. Societatea care se va ocupa de furnizarea detergenților este Ecolab SRL din Iași.Valoarea contractului este de 11.005,55 lei, fără TVA.Obiectul contractului: Autoritatea contractanta va atribui initial contracte de furnizare pentru fiecare lot in parte cu o durata de 4 luni cu finalizare pana la 31.12.2019. Contractele sunt cu caracter de regularitate, iar autoritatea contractanta opteza, in conditiile impuse de art. 165 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de produse. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Prin contractele ce urmează a fi atribuite se vor asigura cantitatile de produse profesionale pentru a se asigura conditiile igienico sanitare pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Constanta.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret tuturor solicitarilor de clarificare cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Mereuta Emil, Barbatu Andrada, Madularu Anca, Ou Daniela, Rosu Maria, Poptile Monica, Ghiorghita Petruta, Lazar CatalinSocietatea a fost înființată în anul 1998 și are sediul social în municipiul Iaşi.Societatea are capital social subscris de 183.860 lei, integral vărsat, compus din 9193 părți sociale, fievate a câte 20 lei. iar asociați sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 0.01% / 0.01% și, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 99.99% / 99.99%.Administratorii societății sunt, cetățean austriac șiDomeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere.Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 93.936.933 de lei, profit de 3.431.041 de lei și un număr mediu de 111 salariați.În secțiunea „“ puteți consulta anunțul de atribuire a contractului, de pe licitatiapublica.ro.