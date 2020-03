DGASPC Constanta: Locuinta protejata destinata victimelor violentei domestice

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a deschis, azi, 04 martie 2020, Locuința Protejată Victimele Violenței Domestice.Locuința a fost realizată în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - „”- POCU: 465/4/4/128038, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.Locuința protejată are drept obiectiv specific: “Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice”, specifică D.G.A.S.P.C.Locuința Protejată – a cărei locaţie este secretă pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă menită să asigure protecţie, siguranţă şi securitate personală beneficiarilor – are o capacitate de 6 locuri și este deservită, ca și personal, de un coordonator de personal de specialitate care este și responsabilul de servicii sociale,un psiholog, un consilier vocaţional, personal de specialitate ce face parte din echipa de implementare a proiectului, şi de cinci lucrători sociali/infirmieri (personal de specialitate ce oferă îngrijire şi asistenţă).face parte din Complexul de servicii pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice, urmare a implementarii Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice, proiect aprobat de Consiliul Județean Constanța prin Hotărârea nr.56 din 29.03.2019. Complexul are în componenţă un Compartiment consiliere pentru victimele violenţei domestice cu grup de suport și un cabinet de consiliere vocaţională, precizează D.G.A.S.P.C. printr-un comunicat de presă.Acesta este unul din multele proiecte susținute de președintele Consiliului Județean Constanța,și cofinanțate de. Valoarea întregului proiect se ridică la suma de 1.137.174,76 lei, contribuția Consiliului Județean Constanța fiind de 22.743,50 de lei.În decursul anului 2019, la nivelul DGASPC Constanța au fost înregistrate 139 de cazuri de violență domestică (femei cu vârste de peste 18 ani), cea mai afectată categorie de vârstă fiind cea cuprinsă între 26 și 35 de ani (42 de cazuri), potrivit sursei citate.Din punctul de vedere al stării civile, cele mai multe victime ale violenței domestice au fost femei necăsătorite (60), femei ce trăiau într-o relație consensuală (52) și căsătorite (20).Cele mai multe situații s-au referit la violența fizică – 89 de cazuri și violența psihologică – 34 de cazuri înregistrate. Peste 90 de victime au solicitat și obținut ordinul de protecţie provizoriu, iar 70 de agresori au fost evacuați din locuințe.Sursă foto: Facebook DGASPC Constanța