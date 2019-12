DGPMB: Doua persoane, retinute in dosarul privind decontarile ilegale de la Spitalul Judetean Ilfov

Două persoane - un bărbat şi o femeie - au fost reţinute de poliţişti, în dosarul privind decontările ilegale de la Spitalul Judeţean Ilfov. "Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au reţinut pentru 24 de ore un bărbat şi o femeie cu vârste de 47 de ani şi, respectiv, 56 de ani. Cele două persoane vor fi prezentate astăzi magistraţilor cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, delapidare şi fraudă informatică şi în vederea stabilirii întregului prejudiciu cauzat", informează Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB). Potrivit Poliţiei Capitalei, cercetările s-au declanşat în urmă cu două luni, atunci când poliţiştii s-au sesizat cu privire la faptul că angajaţi ai spitalului ar fi întocmit documente medicale fictive pentru pacienţi, iar serviciile le-ar fi decontat ulterior la o casă de asigurări de sănătate, sumele de bani fiind însuşite de persoanele bănuite. Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigaţii Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică, delapidare şi fals intelectual. În acest caz, Ministerul Sănătăţii a solicitat conducerii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) demararea, în regim de urgenţă, a unei verificări a tuturor decontărilor făcute către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)