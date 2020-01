Dialog aprins intre primarul din Targu Mureș și o prezentatoare Digi24: 'Va rog sa nu mai folosiți cuvantul țigani'

Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, a declarat, la Digi 24, că discriminare înseamnă atunci când nu muncești și aștepți de la stat alocație pentru creșterea copiilor. Reacția edilului vine în contextul în care acesta a făcut o propunere controversată, mai exact, anchetă socială pentru cuplurile care vor să conceapă un copil, și în urma căreia (CNCD) s-a autosesizat.

În timpul întervenției telefonice la Digi, între prezentatoarea Digi24 și primar a avut loc un dialog aprins asta după ce vedeta i-a cerut edilului să nu mai folosească cuvântul „țigani” atunci când se adresează rromilor, moment în care cel din urmă a ales să ridice tonul conversației.

„Am incercat toate meteodele si mi-am dat seama ca o categorie importanta ignora orice ajutor dat. Ii intereaza doar banii. Nu si munca. Fete la 12 ani se marita. Ce educatie sa ii oferim acestui popor? Cand ea iti spune ca da, sunt gravida, am 3 copii, si mai fac pentru alocatie. Aia e discriminare, unul care nu munceste nimic si asteapta alocatie.

Acesti oameni care gandesc in felul asta trebuie sa isi schimbe mentalitatea. Cand partidele vad ca sunt preocupate, am sa vin la dezbatere la București. Nu am de ce să vin la circ.”, a spus primarul din Tîrgu Mureș, Dorin Florea.

Dorin Florea, primarul din Târgu Mureș, a lansat o propunere controversată: înainte de a aduce pe lume un copil, cuplurile ar urma să primească o aprobare de la stat, în urma unei anchete sociale.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după declarațiile primarului din Târgu Mureș pentru discurs la ură pe criterii de clasă socială și etnie, a declarat pentru HotNews.ro, șeful CNCD, Asztalos Csaba.