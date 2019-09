Dialog halucinant IERI intre acest sofer de BMW si un politist de la Rutiera! Ce a scos barbatul din masina l-a uimit pana si pe Marian Godina

Dialog halucinant intre acest sofer de BMW si un politist de la Rutiera, iar imaginile au fost postate in mediul online. Marian Godina duce o lupta constanta cu neregulile semnalate de-a lungul si de-a latul tarii, iar postarile sale sunt urmarite, cu mare interes, de foarte multi internauti care ii acceseaza pagina de socializare.

De data aceasta, Marian Godina scrie ca este nevoie de o schimbare la nivelul intregii Romanii, postand si un clip sugestiv in care a fost implicat un… consilier al Camerei Deputatilor. Acesta ar fi incercat sa ii ”intimideze” pe politisti atunci cand a fost oprit in trafic, incercand sa fie mai presus de lege.

Romania trebuie sa se schimbe, iar astfel de cazuri sa nu mai existe! Cand ai legitimatie de consilier la Camera Deputatilor, ai impresia ca legea nu e si pentru tine. Incepi sa arunci legitimatia si sa incerci sa intimidezi. Doar ca asta nu prea mai merge, sunt si politisti care nu se tem”, a fost mesajul postat, in mediul online, de Marian Godina.

”Hai ca-ti arat eu!”

Barbatul in cauza a dorit sa le demonstreze poitistilor ca este mult mai ”tare” decat ei. Si a mers la masina personala pentru a scoate ceva din portofel. Iar dialogul este, intr-adevar, halucinant.

” – Ce sa imi aratati?

– Nu cred ca vrei sa intri in conflict cu mine, spune barbatul dupa ce arata o legitimatie. Incerci cu mine de-astea? Da-mi amenda, fa ce vrei tu. Deci jur…

– De ce puneti mana pe mine, intreaba politistul.

– Hai, da-i drumul si da amenda. Hai ca-ti arat eu!

– Ce sa-mi aratati, domnule? Aveti un indicator, acolo, cu oprirea interzisa…

– Da-te-n… nu te mai lua de mine!”

Marian Godina, inca un mesaj dur in mediul online

Marian Godina a transmis si un alt mesaj dur pe pagina sa de socializare, referindu-se la ”cazul Caracal”.

”Alaturi de Gheorghe Dinca si de individul care a preluat apelul de la 112, mi-as dori sa-i vad in aceeasi celula si pe cei care l-au pus pe Garcea sa relationeze cu persoane aflate in situatii de urgenta.

Intre timp, sindicatul ala care a dat in judecata Parazitii, ar putea avea decenta sa isi retraga actiunea”, a scris Marian Godina pe pagina sa de Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.