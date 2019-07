Dialog, in Platoul BZI LIVE, despre modul in care putem fi mereu SANATOSI, performanta la cel mai inalt nivel si un domeniu de MAXIMUM interes pentru tineri 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 8 iulie 2019, de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programat cel de-al 340-lea dialog legat de zonele Educatiei, Culturii, Artei, Istoriei, Muzicii, Religiei respectiv al ideilor care sa conduca la schimbarea mentalitatilor. De aceasta data, in prim-plan ca fi un domeniu care ne atrage pe toti, face furori in randul tinerilor si ne ajuta sa avem o viata lunga si sanatoasa! Totul, intr-o maniera atractiva si de actualitate alaturi de conf. univ. dr. Beatrice Aurelia Abalasei - decanul Facultatii de Educatie Fizica si Sport (FEFS) din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Alaturi de domnia sa, fost handbalist de performanta, va fi un dialog axat pe: programele FEFS, Admiterea 20 ...