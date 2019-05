Dialog INCENDIAR la Antena 3. Udrea, incolțita de Ciuvica și Șerban Nicolae: Ce dracu' am eu cu Coldea și Maior?

Fostul ministru Elena Udrea, jurnalistul Mugur Ciuvică, liderul senatorilor PSD Șerban Nicolae și istoricul Marius Oprea au avut joi seară, la Antena 3, un schimb de replici despre mandatele lui Traian Băsescu la Cotroceni (2004-2014).

Udrea s-a enervat când Ș.Nicolae a spus că și ea știa despre abuzurile lui Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.

„Ce dracu' am eu cu Coldea si Maior? Ce treaba am avut eu cu ei? Nu am facut arestari. Faptul ca eram acolo in anturajul presedintelui, intr-un partid, nu...”

„N-am uitat de biletelul roz in care l-ati dat in gat pe Tariceanu. Am vazut procesul de la Nurnberg, unii spuneau ca au executat ordine, altii ca erau acolo dar nu erau de acord”, a spus Șerban Nicolae.

„Dle Nicolae, nu confundati”, a zis Udrea.

Au urmat mai multe schimburi de replici timp de aproape o jumătate de oră:

Nicolae: Stiati ca nu vi se intampla nimic, dna Udrea, ca lui Basesescu nu i se intampla nimic. Nu cred ca a fost o victima ca l-au arestat pe fratele sau

Udrea: Nu am spus ca a fost o victima Traian Basescu

Nicolae: E foarte protejat si acum, dna Udrea

Udrea: Va apreciez carierea in Parlement

Nicolae: Cred ca vreti sa il faceti de ras pe Basescu. Facea din numirile in functii sursa puterii

Udrea: Nu incercati sa-l scoateti tap ispasitor pe Basescu. Furia dvs este justicafata, poate, dar hai sa respectam niste adevaruri. Da, poate e o greseala ca nu a decapitat SRI cand a fost fratele sau arestat, nu e normal ca SRI sa nu informeze presedintele.

Nicolae: Basescu a amenintat serviicile secrete cand a vazut pozele cu dvs si Bica de la Paris. A privatizat institutiile statului. Da, era un naiv saracul, nu stiu cum a ajuns presedinte.

Udrea: Stiti care e marea greseala a dvs? E abuz si ilegal doar cand e vb de altii

Mugur Ciuvica: Incercati sa ne spuneti ca Basescu era un fraier cand de fapt el era stapanul. Incercati obsesiv sa se spuneti ca raii Romaniei erau Coldea si Kovesi. Ce dracu aveau de impartit cu Voiculescu? Basescu avea cu Voiculescu. Ce avea Kovesi cu Nastase? I-a luat ciorba din farfurie?

Udrea: Daca ramaneti pe obsesia asta nu ajungeti nicaieri

Ciuvica: Lasati-ne.

Marius Oprea: Eu inteleg de la dvs ca presedintele Romaniei in cele 2 mandate a fost Coldea.

Udrea: Ati ramas cu obsesia Basescu.

Șerban Nicolae: Credem ca toti erati o gasca, toti stiati, de-aia n-ati avut retinere sa mergeti la Ponta acasa. L-ati convins pe Ponta sa o puna pe Kovesi si nimeni nu se sesizeaza.

Udrea: Eu raman cu ceea ce stiu.