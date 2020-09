Dialog incendiar Traian Basescu - Gabriela Firea, in emisiunea lui Victor Ciutacu

Candidații PSD și PMP la Primăria Capitalei au avut joi seară, la România TV, un schimb tăios de replici în direct, după ce Traian Băsescu a spus că Gabriela Firea ar fi „de 10 ori mai coruptă” decât Nicușor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei. Cei doi politicieni au alternat glumele cu replicile tăioase și acuzații.

Redăm dialogul:

Traian Băsescu: Ma fratilor, hai, ca daca tot vorbim cinstit, hai sa vorbim cinstit. Dna Firea e de 10 ori mai corupta decat el, e putreda.

Victor Ciutacu: Aveti dovezi?

Traian Băsescu: Credeti ca eu vorbesc degeaba?

(Gabriela Firea intervine in direct)

Traian Băsescu: Va spun inainte sa intrati, sunteti corupta pana in maduva oaselor, nu mai vorbiti de Nicusor.

Gabriela Firea: Vreau sa raspund, din respect pentru cetateni, acestui val de acuzatii nedemne ale dlui Basescu,

Traian Basescu: Eu nu aud, nu-mi luati sonorul. Sa-i aud glasciorul dnei Firea. Cea mai preacinstita fecioara a Bucurestiului.

Gabriela Firea: Daca nu are alt argument decat jignirile, nu putem intra in dialog. Credeam ca ne vedem saptamana viitoare la dezbatere sa spunem proiectele pentru Bucuresti. Daca a venit sa ma jigneasca, vad ca dansul tine loc de procuratorura, judecatorie, stie el cine e corupt si cine nu.

Traian Basescu: Dna firea, sunteti putreda de corupta, dna Firea.

Gabriela Firea: Il intreb de ce nu face intampinare ca europarlamentar la ministrul Mediului, daca spune ca Bucurestiul pute si ar afla ca gropile de gunoi au autorizatie de la minister, nu de la primarie.

Traian Basescu: Va zic ceva sa invatati de la astia batrani.

(Incep sa vorbeasca unul peste celălalt si dialogul devine neinteligibil)

Traian Basescu: Ati pierdut ocazia sa invatati ceva despre un proiect de ecologizare a Capitalei.

Gabriela Firea: Nu am ce sa invat de la dvs. Toate proiectele de ecologizare sunt deja depuse, ideea este foarte buna dar am facut-o deja.

Traian Basescu: Dna primar, va spun ceva dar nu va suparati, proiectele nu se predau la Strasbourg, ci la Bruxelles. Deci cand veti avea primul proiect facut, chestia e sa ajungeti la Bruxelles. Daca va doriti functii pentru care sunteti incompetenti, bine, dar lasati-i pe bucuresteni in pace.

Gabriela Firea: Aroganta nu va ajuta. Care este dosarul in care sunt incriminata astfel incat sa spuna dansul ca sunt corupta?

Traian Băsescu: Da, dna Firea. Va las sa va ganditi pana maine seara daca recunoasteti sau nu.

Gabriela Firea: Haideti sa o facem maine dezbaterea la Ciutacu, ne da si 3 ore, ii chemam si pe Nicusor Dan si pe dl Tariceanu

Traian Basescu. Credeti ca Tariceanu e capabil sa faca fata la o discutie depre primaria Capitalei? Are Ponta un stomatolog. Il aducem si pe el?Facem cu cine vreti. Dar sa nu-l aduceti pe sot, ca am mare respect pentru el, e un foarte bun ofiter, el stie. Veniti de mana cu Nicusor Dan, ca sunteti din acelasi cos valoric. Va mai fac o propunere, sa stati pe acelasi scaun ca poate doi la un loc veti face fata dezbaterii despre Bucuresti si fondurile europene.

(Neinteligibil)

Victor Ciutacu: Maine nu am emisiune dar daca patria o cere...

Traian Basescu: O sa va spun un lucru. Ati devenit primarul care in loc sa spuna ca am facut, spune ca am cumparat. Hai sa ne intalnim maine seara sa discutam de Bucuresti. La orice televiziune.

Gabriela Firea: Sigur. Cand veniti la primarie, va arat si proiectele pe care le-am facut si fondurile accesate

Traian Basescu: Vine unde ziceti dvs, pe luna, pe soare, unde vreti. Hai, stabiliti locul, data si ora intalnirii. O sa va frigeti

Gabriela Firea: Aveti grija sa nu va frigeti dvs.

Traian Basescu: Hai sa ne vedem la Primaria Capitalei sa va arat si cat de corupta sunteti si ca nu stiti sa gestionati Bucurestiul.

Gabriela Firea: Merge iar intr-o zona care nu-l onoreaza. Va rog, aveti un pic de respect.