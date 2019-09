Dialog INEDIT la BZI LIVE! Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Iurie Leanca, ofera informatii de ultima ora - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, incepand cu ora 13.00, studioul BZI LIVE va gazdui o noua editie de interes. De data aceasta, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc se va afla fostul premier al Republicii Moldova, diplomatul Iurie Leanca. Timp de aproximativ o ora, in studioul nostru se vor oferi informatii de interes pentru cetatenii de pe ambele maluri ale Prutului. Astfel, se va discuta despre situatie existenta in momentul de fata in Republica Moldova, despre alegerile Europarlamentare care au avut loc in luna mai, despre sansele Republicii Moldova de a intra in Uniunea Europeana dar si despre alte subiecte de interes. Care sunt, in momentul de fata, relatiile din Romania si Republica Moldova? Care sunt capitolele la care Republica Moldova este defici ...