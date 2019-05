Dialog interesant si savuros despre o ampla manifestare internationala culturala la Iasi, in Platoul Studioului BZI LIVE - GALERIE FOTO, VIDEO

Adi Cristi BZI LIVE 8 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Luni, 13 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE a fost programata cea de-a 298-a editie dedicata zonei culturale, educationale, istorice • Dialogul a avut in prim-plan una dintre cele mai importante, interesante si ample manifestari internationale culturale derulate la Iasi • Invitat a fost scriitorul si publicistul Adi Cristi, manager al Casei de Cultura Mihai Ursachi a Municipiului Iasi din Copou si coordonatorul celei de-a VI-a editii a Festivalului International "Poezia la Iasi" - FIPI • Alaturi de acesta au fost abordate o serie de tematici ce au avut in prim-plan realitati culturale, poetice sau mentalitati educationale • Emisiu ...