Dialog savuros cu o votanta din Gorj: ' Nu știu nimic de referendum. Votez. Trebuie sa il votam și pe ala'

O femeie ieșită de la biserică, în Gorj, și care se îndrepta către secția de vot spune că nu știe nimic despre referendum, pentru că nu s-a „uitat pe voturi”, dar când va ajunge la secție va vedea ce e cu referendumul: „Trebuie să îl votăm și pe ăla”.

Elisaveta Ciora, de 62 de ani, din comuna Vladimir, județul Gorj, a fost întrebată pentru ce votează.

Să fie mai bine! Să ne mărească și nouă pensiile, la copii să le dea serviciuri, că au facultăți, băiatul meu are facultate și nu are serviciu ca lumea, lucrează pe șantier.

Veți vota doar pentru alegerile europarlamentare sau și la referendum?

Și una, și alta. Le votăm pe amândouă. Ce să facem?! Pe amândouă le votăm.

Ați mers mai întâi la biserică?

Da. Și acum, când mă duc la țară, mă duc, dau pe la vot, votez și mă duc pe urmă acasă.

La biserică ați fost ca să vă rugați?

Da, pentru toți parlamentarii, pentru toată lumea, toate partidele să fie bine.

Dar în cine vă puneți baza? În Dumnezeu sau în cei pe care îi alegeți?

În Dumnezeu punem baza. Dumnezeu știe ce alege, noi nu știm ce alege. Să știți.

V-ați rugat pentru un candidat anume? Sau nu?

Nu, nu.

Doar pentru dumneavoastră?

Numai pentru mine și pentru bărbatul meu, că e bolnav.

Din ce localitate veniți?

De la Vladimir.

Și cum vă descurcați, la ora actuală?

Greu de tot, greu de tot ne descurcăm.

Aveți pensie?

Am pensie, dar la 24 de ani și patru luni de muncă, am doar 640 de lei, atât am pensie.

Și sperați ca după aceste alegeri să trăiți mai bine.

Să trăim mai bine. Să dea Dumnezeu, dacă o vrea Dumnezeu, să ne dea și nouă, că sunt cu picioarele handicapate amândouă, nu pot să merg cu ele, acesta mi s-a blocat, am varice.

Dar la referendum, știți care sunt întrebările?

Nu știu, să văd votul întâi, nu știu nimic.

Nu v-a spus nimeni despre ce este vorba?

Nu,nu,nu.

Nu știți ce o să votați?

Nu.

Dar știți partidele, cât de cât?

Mai știu.

Dar despre referendum nu știți nimic?

Nu știu nimic, nu știu, că nu m-am uitat pe voturi, nu mi-a dat nimeni niciun vot. Acum, când mă duc, atunci văd ce-i acolo pe referendum. Trebuie să îl votăm și pe ăla.”