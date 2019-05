Diana Bisinicu, diagnostic crunt pus de medici: "Trebuie sa ma operez"

Diana Bisinicu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diana Bisinicu a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a acuzat dureri groaznice si a primit o veste nu foarte buna. Medicii i-au pus un diagnostic neplacut, poate chiar ajunge pe masa de operatie. Cantareata a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu ovare polichistice, boala care ii creeaza dureri extrem de intense. Mai mult, solista trebuie sa se opereze cat mai repede. „Am un chist hemoragic la ovare, care se sparge in fiecare luna. Ma chinui cu boala asta, a ovarelor polichistice. Sunt dureri inimaginabile, dar sunt altii care se zbat intre viata si moarte, asa ca ce sa mai vorbesc eu… Se pare ca trebuie sa ma operez, insa eu am o problema cu operatiile de cand am nascut-o prin cezariana pe ...