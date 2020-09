Diana Dumitrescu si sotul ei, doi ani de casnicie: Sunt tare bucuroasa sa port din nou rochia in care am spus DA!

Au trecut 2 ani de cand am devenit familie, de cand am spus amandoi un DA hotarat si am pornit in aventura vietii impreuna! La multi ani, iubirea mea!



Asa cum ti-am spus in scrisoarea pe care ti-am dat-o azi de dimineata: TE IUBESC asa cum esti!



Multumim @adorecakesro pentru surpriza dulce! Asa sa traim la batranete, pe o insula ca aceasta! , este postarea de pe pagina de Facebook a artistei.