Diana Dumitrescu: Zambetul este cartea mea de vizita“

Zâmbetul exprima starea noastra de bine. Zâmbetul este cel care te invită la conversație și te ajută să cunoști oameni noi. Să socializezi!



Zâmbetul este cartea mea de vizită pentru că el arată cu adevarăt cine sunt!



Și ce conteaza cel mai mult atunci cand zâmbesti? Dinții albi și îngrijiți.



Am descoperit-o acum un an și jumatate si sunt absolut dependenta de ea. Este cea cu care ma întalnesc in fiecare dimineata si seara. Este cea care călătorește cu mine peste tot în lume. Este cea care are grija de cartea mea de vizită. Periuța de dinti Sonicare, de care pur și simplu m-am indragostit. Doar ca acum, are si ea un partener de drum…periuța lui. Acum suntem doi. Iar ele își țin companie seară de seară, a concluzionat artista pe blogul său dianadumitrescu.ro.