Diana si Aurel, concurenti in sezonul 5, „Insula Iubirii”. Primele imagini cu cei doi

Aparitie neasteptata la „Insula Iubirii”. Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului.

Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre acestia se regasesc si Diana impreuna cu Aurel, amandoi fosti concurenti in sezonul trei al emisiunii „Insula Iubirii”. In imaginile publicate, acestia se afla in aeroport.

Diana a mers la „Insula Iubirii” alaturi de Ben, in sezonul trei, dar s-au despartit imediat dupa emisiune, deoarece ea s-a indragostit de Andi. Aurel a mers in Thailanda cu Alexandra si, de asemenea si ei, au pus punct relatiei dupa aceasta experienta.

