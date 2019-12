Diana Tusa, deputat PSD, despre angajarea raspunderii pe Legea bugetului: 'Prin decizia luata, PNL depașește linia roșie'

Diana Tuşa, deputat PSD, critică decizia Guvernului Orban de a adopta Legea bugetului de stat pe 2020 prin angajarea răspunderii în Parlament.

"Prin decizia luată, PNL depășește linia roșie. La #30deanidelaRevoluție este prima dată când un Guvern refuză o dezbatere parlamentară pe bugetul de stat. Nici măcar PSD nu și-a permis acest lucru!", scrie Diana Tuşa pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban, a anunțat luni că a primit din partea conducerii partidului susținerea pentru angajarea răspunderii în cazul legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020. Orban a precizat că data cea mai bună pentru ședința de plen a Parlamentului este 23 decembrie.

"Am avut o discuție în care am întrebat dacă există sprijin politic, în cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârșitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii și am primit susținerea conducerii PNL pentru această procedură în cazul în care luăm decizia de angajare a răspunderii", a declarat Orban.