"Diaspora" cere demisia unui ministru: "Sunteți incompetent și mincinos sau cumparat.Va cerem de urgența,DEMISIA!"

Domnule #MinstruCostelAlexe sunteți incompetent și mincinos sau cumpărat.Vă cerem de urgență,DEMISIA !

#CostelAlexe: “ Tot mai mulți politicieni si ziariști intrați intr-un con de umbră si fară obiect de activitate in această perioadă au considerat oportun să lanseze și să-și relanseze carierele politice și raitingul publicațiilor,generând, alimentând,amplificând subiectul tăierilor de arbori din România.

In vremea stării de urgentă vreau să vă informez, în vremea alertei medicale nu este loc de jocuri politice, de trucuri sau de declaratii false, sub acoperirea imunității parlamentare și sub nici o forma, nici o forma, nu este loc de acțiuni iresponsabile care sa duca la subminarea economiei nationale !

Este o campanie agresivă și fără precedent în România, demarată în această perioada grea pentru țara noastră, grea pentru Europa.

Zilnic este lansată și alimentată pe Facebook, pe rețelele de socializare, o avalanșa de mesaje toxice.

Am văzut și eu poze , video-uri, clipuri cu zeci de mii de share-uri.Acestea dragi români au un singur scop, sa va inducă tuturor ideea unei catastrofe ecologice in pădurile românești.

Vreau să vă informez pe toți că populatia nu are nici o vină. Orice om de bună credința din țara asta, asaltat de atâtea informații mincinoase, îmbrăcate in forma adevărului, nu are cum sa reactioneze altfel...” Ministrul Mediului Costel Alexe 14/04/2020

Domnul #MinstrulAlexe acum câteva luni : “ Am descoperit niște cifre șocante. Mi-a venit greu să le cred. După explicațiile domnului Gheorghe Marin, responsabilul IFN, le-am acceptat. În România se taie 38 milioane metri cubi pe ani. Marja de eroare este de 4,75% și am putea avea mai mult de 38 milioane metri cubi. Chiar dacă ar fi cu 4,75% mai puțin oricum este un dezastru ce se întâmplă cu fondul forestier”

„Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante încât la prima citire mi-a fost greu să le cred (…) Datele de acolo sunt reale, pot să vă confirm astăzi că, în România, se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Faptul că acest raport a fost ţinut la sertar mai bine de un an de către fosta conducere a ministerului este cu atât mai grav. Au aflat de situaţie şi în loc să-şi asume şi să caute soluţii au încercat să muşamalizeze datele şi să-l denigreze pe domnul #MarinGheorghe şi munca echipei sale”, a declarat Alexe ! 22/11/2019 #VăVedem #DiasporaEuropeană #StopDefrișărilor