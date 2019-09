Diaspora tot la cozi va sta pentru a vota. AEP: Doar 20% dintre romanii din strainatate s-au inregistrat pentru prezidențiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că aproape 80.000 de alegători români s-au înregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezintă aproximativ 20 % din numărul românilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. AEP precizează că românii din străinătate au avut inițial la dispoziție 46 de zile pentru a se preînregistra The post Diaspora tot la cozi va sta pentru a vota. AEP: Doar 20% dintre românii din străinătate s-au înregistrat pentru prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.