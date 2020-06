Die Welt - Germania pompeaza puternic in bugetul Uniunii Europene: creștere spectaculoasa a contribuției

Germania se aşteaptă la o creştere de 42%, sau 13 miliarde de euro, a contribuţiei sale anuale la bugetul Uniunii Europene, conform propunerilor venite de la Bruxelles, informează luni cotidianul Die Welt citând calculele făcute de Guvernul de la Berlin, transmite Reuters.

În prezent, Germania contribuie, în medie, cu 31 de miliarde de euro pe an la bugetul UE. Propunerea pentru noul buget multianual ar creşte contribuţia Germaniei la 44 miliarde de euro pe an, adică o majorare de 42%.



Die Welt susţine că în conformitate cu ultimele propuneri venite de la Bruxelles, statele membre UE ar urma să aloce aproximativ 1,075% din Produsul lor Intern Brut (PIB) la bugetul european în cursul următorilor şapte ani, pe baza PIB-ului din 2018, aducă un volum total de 1.100 miliarde de euro.



Liderii UE urmează să aibă vineri o videoconferinţă pentru a discuta bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, denumit Cadrul Financiar Multianual (MFF), precum şi proiectul unui fond de relansare european post-pandemie. Prezentat la data de 27 mai de Comisia Europeană, acest fond propune deblocarea a 750 miliarde de euro pentru a permite economiei blocului comunitar să îşi revină după pandemia de coronavirus.



România se situează printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, în valoare de până la 750 de miliarde de euro, prezentat de Comisia Europeană. Executivul comunitar a alocat pentru România suma de 19,626 miliarde de euro, reprezentând granturi. Pe lângă granturi, statele membre UE vor beneficia şi de împrumuturi. În cazul României, documentul consultat de DPA prevede împrumuturi în valoare de 11,580 miliarde de euro astfel că suma totală, granturi şi împrumuturi, alocată ţării este de 31,206 miliarde de euro.



Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect.