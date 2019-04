Diego Costa a primit o suspendare de opt etape dupa ce a injurat un arbitru

Diego Costa (30 de ani), a primit, joi, o suspendare de opt etape după cartonaşul roşu văzut în meciul cu Barcelona, scor 0-2. Asta înseamnă că va pierde cele şapte etape din acest sezon, dar şi prima rundă din stagiunea următoare, potrivit mediafax.

Atacantul născut în Brazilia şi care evoluează pentru naţionala Spaniei a protestat vehement la adresa arbitrului Gil Manzano, în minutul 28 al duelului cu Barcelona, adresându-i mai multe injurii grave acestuia. Tot la faza respectivă au primit "galbene" fundaşii lui Atletico, Godin şi Gimenez, ambii contestând eliminarea lui Costa. Faptele lui Costa i-au adus o suspendare extrem de mare, de opt etape, care îl va face să rateze restul sezonului.

Presa iberică a aflat de ce s-a arătat direct roşu. Arbitrul a scris în raport ce injurii i-a adus Costa. "A venit spre mine şi a urlat: 'ME CAGO EN TU PUTA MADRE! ME CAGO EN TU PUTA MADRE!' (n.red. - "Mă c... pe c...a de mă-ta!")", a notat arbitrul, cu majuscule.

Diego Costa a fost folosit în 21 de partide ale lui Atletico Madrid din acest sezon, reuşind cinci goluri şi trei pase decisive.

Veştile proaste nu se opresc aici pentru vârful spaniol de 30 de ani. Contrariaţi de modul în care Costa, fotbalist cu mai multe probleme de comportament în trecut, şi-a lăsat echipa la greu într-un meci decisiv, pe Camp Nou, pentru şansele lui Atleti la titlul din La Liga, conducătorii de pe Wanda Metropolitano se gândesc să-l dea afară pe Diego, anunţă mai multe surse din presa spaniolă. Văzută din ansamblu, mutarea are acoperire, în contextul în care Atletico are şanse foarte mari să se bazeze pe vedeta Antoine Griezmann şi din sezonul viitor, iar Alvaro Morata a fost adus de la Chelsea pentru a se achita de sarcini de joc asemănătoare cu cele îndeplinite de Diego Costa.