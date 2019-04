Diego Costa, SUSPENDAT drastic dupa ce l-a injurat de mama pe arbitrul meciului cu FC Barcelona

Diego Costa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul echipei Atletico Madrid Diego Costa a fost suspendat opt meciuri in campionatul Spaniei, dupa ce l-a injurat de mama pe arbitrul Jesus Gil Manzano si a fost eliminat in minutul 28 al partidei cu FC Barcelona, de pe Stadionul Camp Nou, informeaza marca.com. El a fost suspendat pentru insulte si gesturi deplasate la adresa arbitrului, pentru fiecare acuzatie primind cate patru etape de suspendare. VAR-ul, o adevarata binecuvantare pentru Liga Campionilor! Doua decizii super-importante, luate cu ajutorul tehnologiei video Centralul a trecut in raportul sau injuratura pentru care l-a eliminat pe Costa. Atacantul nu s-a potolit, l-a tras de mana pe arbitru pentru a-l impiedica sa le arate cartonase ...