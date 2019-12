Diego Maradona ȘOCHEAZA: Am fost rapit de extratereștrii. M-au ținut 3 zile

Legendarul fotbalist Diego Maradona a susținut într-un interviu recent faptul că a fost răpit de un OZN și că și-a pierdut virginitatea la vârsta de 13 ani cu o femeie în vârstă.

Antrenorul în vârstă de 59 de ani al echipei Gimnasia a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu acordat TyC Sports.

Întrebat ce crede despre existența extratereștrilor, Maradona a răspuns: ”Odată, după ce am băut mai multe pahare în plus, am lipsit de acasă trei zile. Când m-am întors, am spus că m-a răpit un OZN. Am zis:<>.

Fostul mare fotbalist a fost întrebat și la ce vârstă și-a pierdut virginitatea, iar Maradona a răspuns: ”La vârsta de 13 ani, în subsolul unei case, cu o femeie în vârstă. Eu stăteam deasupra și ea citea ziarul”.

Maradona a mai spus că i-ar invita pe Lionel Messi, Gabriel Heinze și Carlos Tevez pe iahtul său.