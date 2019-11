Diego Simeone a devenit cel mai bine platit antrenor din lume: caștiga mai bine decat Guardiola sau Mourinho

Diego Simeone este cel mai bine plătit antrenor al momentului. Antrenorul care a reușit, în ultimii ani, performanțe remarcabile cu Atletico Madrid este remunerat cu 26 de milioane de dolari pe sezon.

El devansează antrenori mult mai bine cotați în fotbalul mondial în acest moment, precum Pep Guardiola, Jurgen Klopp sau Antonio Conte.

Top 10 salarii:

1. Diego Simeone (Atletico Madrid)- 26,6 milioane de dolari/ an

2. Josep Guardiola (Manchester City)- 26 milioane de dolari/ an

3. Jose Mourinho (Tottenham)- 19,4 milioane de dolari/ an

4. Rafa Benitez (Dalian Yifang)- 14,8 milioane de dolari/ an

5. Zinedine Zidane (Real Madrid)- 13,2 milioane dolari/ an

6. Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande Taobao)- 12,9 milioane de dolari/ an

7. Antonio Conte (Inter Milano)- 11,6 milioane de dolari/ an

8. Ernesto Valverde (Barcelona)- 10,5 milioane de dolari/ an

9. Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)- 9,6 milioane de dolari/ an

10. Jurgen Klopp (Liverpool)- 9,4 milioane de dolari/ an

Din 2011, de când a fost numit antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone a cucerit 8 trofee, dintre care 4 pe plan internațional (2 Europa League și 2 Supercupe ale Europei).