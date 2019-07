Dieta Andreea Esca. Slabesti noua kilograme. "Singura regula este..."

Andreea Esca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu ceva timp, prezentatoarea de stiri Andreea Esca se ingrasase destul de mult, insa a reusit sa slabeasca noua kilograme. Frumoasa prezentatoare spune ca silueta de invidiat pe care o detine se datoreaza faptului ca nu mananca prea mult dulce, evita painea, cartofii, tot ce stie ea ca aduce kilograme in plus. Iata dieta de noapte! Ce sa mananci seara pentru a slabi noaptea "Singura mea regula este sa fiu la ora 19:00 la pupitrul stirilor. Dar incerc sa nu mananc mult dulce, sa evit painea, pastele, cartofii, ma rog, tot ce stim sigur ca ne va aduce niste kilograme in plus. Fericirea este cea mai sigura cale catre un look de invidiat. Din pacate, insa, nu va pot da reteta. Si atunci v ...