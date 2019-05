Dieta cu ajutorul careia a slabit Andreea Mantea. Iata ce nu mai mananca prezentatoarea TV

mantea2

Andreea Mantea a slabit foarte mult cu ajutorul unei diete. Aceasta se mandreste acum cu o silueta de invidiat! Iata ce secrete are!

Andreea Mantea s-a mutat de o buna perioada de timp in Turcia, acolo unde prezinta o emisiune pentru Kanal D, "Puterea dragostei". Inainte de a pleca, aceasta a vrut sa slabeasca. A tinut dieta si a facut sport. A reusit sa slabeasca mai multe kilograme.

"Da, merg la sala. Rup sala in doua sau sala ma rupe pe mine, cum se zice. Eu sunt o persoana mai dificila si e ciudat sa vina sa te streseze (n.r. - un antrenor) sau sa iti scrie ce ai mancat, de ce ai mancat, nu e bine, sa iti explice de ce asa si nu asa. Gratiela, antrenoarea mea, imi explica absolut orice, vorbim absolut orice.

Eu tot trisez cu mancarea si ea imi zice sa nu mai trisez. Nu ma asteptam sa mi se schimbe atat de bine corpul, sa ma tonifiez, sa se ridice pielea aia lasata. dupa o anumita varsta si dupa o sarcina… M-am apucat de sala pentru ca era nevoie, era nevoie-nevoie. Dupa o sarcina nu se vede imediat, dar in timp incepe sa se vada. Si este groaznic, pentru ca oricat ai incerca sa ascunzi tot nu ascunzi total si m-am apucat. A fost foarte greu la inceput, a fost groaznic. Nu vrei, nu poti, si-e greu. E… Si atunci trebuie sa te ambitionezi, sa iti gasesti puterea undeva.… Sunt disperata cu sala", a declarat Andreea Mantea pentru avantaje.ro.

Ce mananca Andreea Mantea

"Mananc orice, in afara de prajeli si paine. Si am renuntat si la sucurile din comert. Cu sau fara acid. Important este sa bei un pahar din apa asta, pe stomacul gol dimineata si daca poti si in timpul zilei. Am inceput cu 2 l. Acum imi fac 5 l si iau de acolo in fiecare dimineata. Pun 3 lamai cu tot cu coaja (dar le spal bine inainte, pentru ca au ceara pe ele. Le tin in otet sau le frec cu bicarbonat de sodiu) apoi storc zeama, iar coaja o tai in bucatele. Ghimbir pun cate 4 bucati. Curatat apoi taiat in bucatele. Si cateva afine taiate in doua. Las totul la macerat 12 ore apoi beau pe stomacul gol cate un pahar. Cateodata iau si dupa mine si beau si in timpul zilei", a mai marturisit vedeta.

