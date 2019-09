Dieta cu banane. Slabeste 5 kilograme in 7 zile, fara sa depui efort

dieta cu banane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bananele sunt printre cele mai consumate fructe din lume si unii oameni de stiinta cred ca banana ar fi fost chiar primul fruct din lume. Bananele sunt crescute in cel putin 107 de tari si sunt pe locul al patrulea in topul culturilor alimentare din lume, in valoare monetara. Beneficiile posibile pentru sanatate includ reducerea riscului de cancer si astm, scaderea tensiunii arteriale si imbunatatirea sanatatii inimii. Dieta cu banane este simpla si usor de urmat. Cu ajutorul ei, poti slabi 5 kilograme in numai o saptamana daca vei urma indicatiile. Dieta cu banane iti ofera o senzatie de satietate si blocheaza absortia carbohidratilor. Uita de foame: 13 alimente care taie pofta de mancare Meniul p ...