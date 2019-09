Dieta cu bicarbonat. Slabeste 3 kilograme fara sa depui niciun efort

Bicarbonat de sodiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E un ingredient aparent banal, folosit cu precadere in bucatarie. Bicarbonatul de sodiu are insa o multime de intrebuintari in cosmetica, putand fi folosit in numeroase tratamente de infrumusetare, dar poate fi si un adevarat aliat atunci cand vrei sa slabesti. Iata solutia minune care de scapa de vergeturi! E atat de simplu Ca sa slabesti cu ajutorul bicarbotului de sodiu, regulile sunt foarte simple. Trebuie sa adaugi acest ingredient ieftin si la indemana oricui in diverse bauturi si preparate. Acesta va actiona ca un accelerator al metabolismului si te va face sa scapi de kilogramele acumulate . Acest amestec iti detoxifiaza ficatul si te umple de energie, iar daca bei acest amestec timp de ...