Dieta cu cafea. Cum sa slabesti rapid si eficient

Cafea 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu cafea. Cafeaua ajuta multi oameni sa inceapa ziua si, in timp ce ofera metabolismului un pic de stimulare, va poate ajuta sa pierdeti rapid in greutate. Cofeina sporeste activitatea sistemului nervos central, a inimii si a muschilor. Obtinerea a 100 de miligrame de cofeina pe zi, care este cantitatea gasita intr-o ceasca de cafea, va poate ajuta sa ardeti 9 calorii pe ora, potrivit Oficiului Suplimentelor Dietetice. Cofeina poate, de asemenea, sa va suprime apetitul. Cu toate acestea, 9 calorii nu sunt o multime de calorii si nu va pot ajuta sa pierdeti mult din greutate. In plus, in timp, corpul dvs. dezvolta o toleranta la cafeina, eliminand oricare dintre beneficiile reducerii greutatii, ...